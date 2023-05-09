«Похоже на маскарад». Промоутер Соро раскритиковал RCC за бой с Курбановым

Йохан Зауи, промоутер супертяжеловеса Мишеля Соро, высказал своё недовольство проведением турнира RCC в Екатеринбурге, а также рассказал, как вёл себя россиянин Магомед Курбанов во время взвешивания перед боем.

«В России всё это было похоже на маскарад, включая несправедливый результат.

С момента взвешивания в пятницу всё было плохо. Бой был назначен в лимите суперсреднего веса, но Курбанов не смог уложиться в вес. Он взвешивался голым, его тренер держал перед ним полотенце. Курбанов пытался схитрить, опираясь на руку тренера, о чём свидетельствуют фото и видео.

Я согласился, что бой должен состояться в любом случае, с финансовой компенсацией для Мишеля, что и было сделано. Я также попросил, как это делает IBF, провести повторное взвешивание в субботу в 10 утра, так как Курбанов не должен набрать более 75 кг. Он явился с весом 75,700 кг и не хотел сбрасывать эти 700 граммов. Я снова потребовал финансовой компенсации и снова получил её», — приводит слова Зауи L'Equipe.

Напомним, Курбанов одержал победу раздельным решением судей.