Перейра рассказал, за счёт чего Уиттакер может победить Адесанью

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Алекс Перейра рассказал, почему Роберт Уиттакер имеет хорошие шансы на победу в третьем поединке с Исраэлем Адесаньей.
«Мне кажется, что они провели два близких боя, даже несмотря на то что первый завершился нокаутом. Второй прошёл для Уиттакера ещё лучше, а в третьем он и вовсе может победить.
Конечно, Адесанья непростой соперник, я считаю его фаворитом. Но в третьей встрече Уиттакер станет ещё опаснее, чем был, особенно с учётом того, что он видел, как Адесанья проигрывает.
Адесанья раньше проигрывал в кикбоксинге, а теперь я показал, что его можно победить и в смешанных единоборствах. Это придаст уверенности Уиттакеру. Ему просто нужно внести небольшие коррективы, добавить кое-какие техники, хорошую защиту от ударов ногами. Если он сделает это – уверен, он заставит Адесанью пахать и, может быть, станет новым чемпионом», — приводит слова Перейры MMA News.
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