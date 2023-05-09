Сехудо потребовал объяснений от судьи, отдавшего пятый раунд Стерлингу

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал на своей странице видеозапись пятого раунда его поединка с Алджамейном Стерлингом.
Сехудо выразил желание получить объяснения от судьи Дерека Клири, который отдал пятый раунд Стерлингу. Двое других судей отдали заключительную пятиминутку Сехудо.
«Ничего не хочу сказать в адрес Алджо и его выступления, но хотелось бы получить объяснение, почему Дерек Клири отдал ему пятый раунд. Вот вам пятый раунд в полном объёме, судите сами», — написал Сехудо.
Поединок Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо возглавлял турнир UFC 288, который состоялся в минувшие выходные. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
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