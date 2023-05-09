Ковингтон: Мухаммаду придётся снова подраться до титульного шанса

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полусреднего веса UFC Колби Ковингтон заявил, что Белал Мухаммад не получит титульный шанс в ближайшее время.

«В бою с Бёрнсом на кону не было никакого титульного шанса. Вы думаете, он теперь будет сидеть без дела до 2024 года? Титульный бой переносится на конец этого года, то есть осень, зима, думаете, что он сможет так просто отсидеться? Это настолько звёздный боец, чтобы просто сидеть, а потом требовать титульный шанс? Нет, ему снова придётся драться, и это правильно», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Белал Мухаммад в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Гилберта Бёрнса. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Мухаммад стал следующим претендентом на титульный бой.