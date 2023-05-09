Ковингтон: хочу подраться с Махачевым, это очень лёгкий поединок для меня

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высказался о возможном поединке с обладателем титула в лёгком дивизионе Исламом Махачевым.

«Только взгляните, сколько проблем было у Махачева с этим карликом из Австралии. Ислам хочет вступить в большую игру в полусреднем весе? Он знает, что будет. Хабиб не поднимался сюда, потому что здесь правит король Колби. Нурмагомедов знал, что не сможет тягаться со мной в борьбе, поэтому эти дагестанцы стараются избегать настоящих борцов. Я мог бы стать олимпийским чемпионом, но начал карьеру в UFC.

Я бы хотел подраться с Махачевым, мне нравится этот бой. Он не заборет меня, не перебьёт в стойке и не выйдет на сабмишен. Это очень лёгкий поединок для меня», — сказал Ковингтон в интервью журналисту Джеймсу Линчу.