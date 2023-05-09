Доминик Круз: не уважаю решение Сехудо уйти, чемпионы так не поступают
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз высказался о временном уходе бывшего обладателя титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Три года назад Сехудо принял решение завершить карьеру, но в итоге вернулся в октагон. На UFC 288 Генри уступил Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.
«Он просто ушёл отдохнуть, пока мы продолжали работать. И тут он вернулся. У Генри не было травм, не было никаких причин уходить. Он принял это решение, как бы говоря всем, что уходит, потому что лучший. А теперь мы немного выдохлись, и он возвращается. Лично я провёл за это время три боя. Так что я не уважаю поступок Сехудо, так чемпионы не поступают», — сказал Круз в интервью Impoulsive.
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