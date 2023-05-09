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«Это путь к депрессии». О’Мэлли обратился к Пэдди Пимблетту

«Это путь к депрессии». О’Мэлли обратился к Пэдди Пимблетту
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли обратился к британскому проспекту Пэдди Пимблетту.

«Чувак, я скажу тебе так. Ты очень много ешь, у тебя будет депрессия. Если ты много ешь и не тренируешься после операции, то у тебя будет депрессия. Это прямой путь к депрессии, и это плохо», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Пэдди Пимблетт провёл свой последний поединок в декабре прошлого года и одержал победу над Джаредом Гордоном единогласным решением судей, что вызвало много возмущений.

Всего у Пимблетта 20 побед в ММА при 23 поединках. Сейчас британский боец восстанавливается после операции на голеностопе. Ожидается, что в лучшем случае он сможет вернуться в октагон в конце этого года.

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