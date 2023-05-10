Генри Сехудо: бой со Стерлингом был не последней главой моего наследия
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал свой поединок с обладателем титула в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
Бой возглавил турнир UFC 288 и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.
«Пересмотрел бой в 4 утра в своём номере в гостинице. Конечно, я многое мог бы сделать лучше, но всё равно сделал достаточно, чтобы подняли мою руку. Алджо — серьёзный соперник. И если вы не добиваете своего соперника, то не можете жаловаться на результат. Знаю, что если у меня будет ещё один шанс сразиться со Стерлингом, то всё пойдёт иначе. Это была не последняя глава моего наследия», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.
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