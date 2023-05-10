Сен-Пьер: я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о том, как старался бороться с допингом в промоушене.

«Я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали и не хотели иметь связываться с допинг-тестами. Сначала они не принимали мою позицию, некоторым даже говорили, чтобы они не проходили тесты. Я сходил с ума. Сейчас, вспоминая это, я думаю, что должен был жёстче отстаивать свою позицию. Возможно, даже завершить карьеру.

Я хотел изменить систему, у меня не было мыслей о каком-то конкретном бойце. И я не хотел насолить UFC, напротив — хотел помочь вывести промоушен на новый уровень. Цена поражения или победы в поединке очень высока, бой может изменить жизнь человека», — цитирует Сен-Пьера MMA Mania.