Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сен-Пьер: я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали

Сен-Пьер: я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о том, как старался бороться с допингом в промоушене.

«Я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали и не хотели иметь связываться с допинг-тестами. Сначала они не принимали мою позицию, некоторым даже говорили, чтобы они не проходили тесты. Я сходил с ума. Сейчас, вспоминая это, я думаю, что должен был жёстче отстаивать свою позицию. Возможно, даже завершить карьеру.

Я хотел изменить систему, у меня не было мыслей о каком-то конкретном бойце. И я не хотел насолить UFC, напротив — хотел помочь вывести промоушен на новый уровень. Цена поражения или победы в поединке очень высока, бой может изменить жизнь человека», — цитирует Сен-Пьера MMA Mania.

Материалы по теме
Сен-Пьер: то, что мы с Хабибом так и не подрались — к лучшему
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023