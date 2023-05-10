Сен-Пьер: я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о том, как старался бороться с допингом в промоушене.
«Я боролся с допингом, но в UFC меня не поддерживали и не хотели иметь связываться с допинг-тестами. Сначала они не принимали мою позицию, некоторым даже говорили, чтобы они не проходили тесты. Я сходил с ума. Сейчас, вспоминая это, я думаю, что должен был жёстче отстаивать свою позицию. Возможно, даже завершить карьеру.
Я хотел изменить систему, у меня не было мыслей о каком-то конкретном бойце. И я не хотел насолить UFC, напротив — хотел помочь вывести промоушен на новый уровень. Цена поражения или победы в поединке очень высока, бой может изменить жизнь человека», — цитирует Сен-Пьера MMA Mania.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 мая 2023
-
00:55
-
00:35
-
00:15
- 9 мая 2023
-
23:32
-
23:20
-
22:39
-
22:22
-
21:30
-
21:18
-
20:58
-
20:19
-
19:52
-
19:08
-
19:00
-
18:21
-
17:48
-
17:38
-
16:52
-
16:31
-
16:24
-
15:40
-
15:21
-
14:37
-
14:17
-
13:36
-
13:26
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
11:30
-
11:15
-
10:50
-
10:46
-
10:40
-
10:10
Партнерский контент