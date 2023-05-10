Ковингтон: я знаю, как нокаутировать Махачева
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что знает, как победить обладателя титула в лёгком весе Ислама Махачева.
«Я тренировал Адриано Мартинса перед боем с Исламом Махачевым. И я говорил ему постоянно, чтобы он проверил Махачева правым хуком. Я говорил, что Ислам не держит этот удар и не готов к этому. В итоге Адриано вышел в октагон и нокаутировал Махачева. Ислам — левша, как и я, и плохо дерётся с другими левшами», — сказал Ковингтон в интервью LowKick MMA.
Ислам Махачев провёл в профессиональных смешанных единоборствах 25 поединков и выиграл 24 боя. Единственное поражение россиянин потерпел от Адриано Мартинса в октябре 2015 года.
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