Новая международная федерация любительского бокса обратилась за признанием в МОК

Организация «Мировой бокс» заявила, что написала в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, чтобы начать процесс запроса официального признания, сообщает Inside the Games. Она намерена стать альтернативой Международной боксёрской ассоциации (IBA), возглавляемой Умаром Кремлёвым.

Организация «Мировой бокс» сообщила также, что пока не приглашала страны для участие в своём первом конгрессе, который запланирован на ноябрь. Она подтвердила, что место проведения конгресса определено, и будет со временем объявлено. В приветственное письмо, направленное заинтересованным национальным федерациям, организация «Мировой бокс» включила вспомогательные материалы, в том числе подробности об инаугурационном конгрессе и дорожную карту на 2023 год. Заявление о членстве, история новой организации, текущий временный устав и ключевые документы по управлению были среди документов, приложенных к письму.

На данный момент только Федерация бокса США официально заявила о своём намерении присоединиться к «Мировому боксу». Она уже вышла из состава IBA. Во временном исполнительном совете новой международной организации находятся представители национальных федераций США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции. В IBA раскритиковали создание «Мирового бокса» и назвали её мошеннической организацией, предупредив о санкциях в отношении участников новой федерации.