«Он выйдет не за чеком». Льюис дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис рассказал, с каким настроем, по его мнению, выйдет украинец Александр Усик на бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усика нельзя списывать со счетов. Как вы и сами знаете, он был абсолютом в крузервейте, а в лимите супертяжёлого веса не проигрывал. В процессе подготовки он учитывает и психологическую, и физическую составляющие. Поэтому поверьте, что это будет тяжёлый бой, отличный бой. Нет, этот точно не выйдет в ринг за чеком. Этот о поражении не думает. Он сделает всё, чтобы победить. Всё, что сможет», — сказал Льюис на YouTube-канале Fighters Corner.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны до сих пор не смогли договориться о всех деталях возможного боя.