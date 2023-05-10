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Канело высказался про фаворита боя Хэйни — Ломаченко

Канело высказался про фаворита боя Хэйни — Ломаченко
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Мексиканский топовый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в противостоянии между Дэвином Хэйни и Василием Ломаченко.

«Это отличный бой. Мне нравится. Обоих считаю крутыми боксёрами. Но, как по мне, на сегодня фаворитом является Хэйни», — сказал Канело на YouTube-канале Fighters Corner.

Напомним, поединок между Ломаченко и Хэйни состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

В настоящий момент в активе Хэйни 29 побед в 29 боях (15 раз американец побеждал нокаутом). Ломаченко в общей сложности провёл 19 поединков, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел два поражения.

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