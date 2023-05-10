Полный кард турнира RCC 15, в котором примет участие Иван Штырков

13 мая в КРК «Уралец» состоится международный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 15, который закроет «Бойцовский месяц RCC» из четырёх международных событий.
Главным событием RCC 15 станет бой двух топовых российских бойцов — Ивана Штыркова и Петра Романкевича. Двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу проверит ударную технику Уральского Халка.
Прямую трансляцию турнира эксклюзивно покажет телеканал UDAR.
Полный кард турнира RCC 15:
Первая пара, 3х3, весовая категория до 71 кг
Дмитрий Дмитриев (1-0), Екатеринбург, vs Амирхан Зоидов (10-6), Оренбург
Вторая пара, 3х5, весовая категория до 77,1 кг
Александр Новиков (1-1), «Один на Один», Барнаул, Россия vs Богдан Пшебельский (0-1), БК «Спарта», Щучинск, Казахстан
Третья пара, 3х5, весовая категория до 65,8 кг
Александр Трескин (4-2), Прокопьевск, vs Умар Кунакбиев (6-2), Хасавюрт
Четвёртая пара, 3х5, весовая категория до 83,9 кг
Максим Лылов (4-0), Россия, vs Жакып Туганбаев (8-2), Кыргызстан
Пятая пара, 3х5, весовая категория до 91 кг
Никита Козлов (15-1), Россия, vs Густаво Джонс (25-3), Бразилия
Шестая пара, 3x5, весовая категория до 70,3 кг
Владимир Кузьминых (10-6), Москва, vs Денис Сулимов (5-2), Челябинск
Седьмая пара, 3х3, весовая категория до 98 кг
Арсений Смирнов (5-1), Россия, vs Асылжан Бакытжанулы (дебют), Казахстан
Восьмая пара, 3x5, весовая категория до 61,2 кг
Денис Лаврентьев (12-2), Россия, vs Эдуардо Дантас (23-7), Бразилия
Девятая пара, 3x3, весовая категория до 70 кг
Василий Семёнов (20-3), Россия, vs Жора Акопян (26-3), Беларусь
Десятая пара, 3х5, весовая категория до 77,1 кг
Ильяс Хамзин (11-2), Россия, vs Магнус Келли (17-4), Бразилия
11-я пара, 3x3, весовая категория до 100 кг
Иван Штырков (дебют), Россия, vs Пётр Романкевич (32-5), Беларусь
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