Сехудо: единственное кардио, которое сегодня делает Конор, — это бег от USADA
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал в социальных сетях новый пост, который посвятил ирландцу Конору Макрегору.
«Единственное кардио, которое сегодня делает Конор, – это бег от USADA», – написал Сехудо.
Напомним, в минувшие выходные Сехудо проводил поединок с Алджамейном Стерлингом. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
Напомним, ранее Макгрегор прокомментировал победу Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, прошедшего в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).
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