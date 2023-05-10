Сехудо: единственное кардио, которое сегодня делает Конор, — это бег от USADA

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал в социальных сетях новый пост, который посвятил ирландцу Конору Макрегору.

«Единственное кардио, которое сегодня делает Конор, – это бег от USADA», – написал Сехудо.

Напомним, в минувшие выходные Сехудо проводил поединок с Алджамейном Стерлингом. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

Напомним, ранее Макгрегор прокомментировал победу Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, прошедшего в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).