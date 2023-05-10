Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший тренер Яна: Пётр вернёт себе пояс UFC

Бывший тренер Яна: Пётр вернёт себе пояс UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов, работавший с россиянином Петром Яном, высказался по поводу бойца.

«Уверен в том, что Ян вернёт пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей.

Он окреп, отлично оснащён технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове.

Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух.

Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», — приводит слова Нурмаганбетова Metaratings.

Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Материалы по теме
Ян никогда не вернёт пояс при Стерлинге. Американец слишком крут
Ян никогда не вернёт пояс при Стерлинге. Американец слишком крут

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023