Бывший тренер Яна: Пётр вернёт себе пояс UFC

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов, работавший с россиянином Петром Яном, высказался по поводу бойца.
«Уверен в том, что Ян вернёт пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей.
Он окреп, отлично оснащён технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове.
Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух.
Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», — приводит слова Нурмаганбетова Metaratings.
Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.
Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:
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