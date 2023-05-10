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Рой Джонс: только Усик может победить Фьюри

Рой Джонс: только Усик может победить Фьюри
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс считает, что только украинец Александр Усик способен одержать победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«В тяжёлом весе непростая ситуация. Тайсона Фьюри ещё никому не удалось победить, и сейчас я бы сказал, что только Усик может это сделать. У Уайлдера более сильный удар, но у Фьюри и Усика выше интеллект. При этом Фьюри ещё и очень большой, так что это даёт ему преимущество. Поэтому Фьюри и Усик сейчас в топе, а Джошуа, Уайлдер и китайский боксёр (Чжан Чжилэй) стоят на ступеньку ниже», — приводит слова Джонса «Матч ТВ».

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны до сих пор не смогли договориться о всех деталях возможного боя.

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