Волкановски — о Стерлинге: прежде чем меня вызывать, пусть одержит значительную победу
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.
«Я думаю, этот бой мы можем отдать Стерлингу. Просто не надо меня вызывать. Пусть сначала одержит более значительную победу и после этого бросает мне вызов», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, Стерлинг победил раздельным судейским решением в поединке с Генри Сехудо, что вызвало споры.
В своём последнем поединке Волкановски решением судей уступил россиянину Исламу Махачеву. Следующий бой Алекса Волкановски пройдёт 8 июля на турнире UFC 290. Соперником австралийца станет мексиканский боец Яир Родригес.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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