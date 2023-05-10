Волкановски — о Стерлинге: прежде чем меня вызывать, пусть одержит значительную победу

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Я думаю, этот бой мы можем отдать Стерлингу. Просто не надо меня вызывать. Пусть сначала одержит более значительную победу и после этого бросает мне вызов», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, Стерлинг победил раздельным судейским решением в поединке с Генри Сехудо, что вызвало споры.

В своём последнем поединке Волкановски решением судей уступил россиянину Исламу Махачеву. Следующий бой Алекса Волкановски пройдёт 8 июля на турнире UFC 290. Соперником австралийца станет мексиканский боец Яир Родригес.

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