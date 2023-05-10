«Я отговаривал от ухода только Хабиба и Кормье». Дана Уайт — о будущем Генри Сехудо

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что за всю жизнь он пытался отговорить от ухода на пенсию только двух бойцов — Даниэля Кормье и Хабиба Нурмагомедова.

«Была только пара парней, которых я пытался отговорить от ухода на пенсию в то время, когда они это сделали. Это были Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов. Генри не выступал три года, но он отлично выглядел против парня, который намного больше и намного сильнее», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в минувшие выходные Сехудо проводил поединок с Алджамейном Стерлингом. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.