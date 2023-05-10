Шон О'Мэлли: смогу перебоксировать и Райана Гарсию, и Джервонту Дэвиса

Американский боец смешанных единоборств, второй номер UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли высказал мнение о том, что он смог бы одержать победы в боксёрских поединках с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.
«Райан Гарсия и Джервонта Дэвис — это два парня, с которыми я мог бы боксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить этих ребят», – приводит слова О'Мэлли Sportskeeda.
Шон О’Мэлли провёл свой последний поединок в октябре прошлого года, выиграв у российского бойца Петра Яна раздельным судейским решением.
Ранее президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что именно второй номер легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли станет следующим соперником Алджамейна Стерлинга в титульном поединке.
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