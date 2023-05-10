В команде Царукяна отреагировали на анонс его следующего боя

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, прокомментировал анонс его следующего выступления. Напомним, по информации ESPN, россиянин выступит на турнире UFC on ESPN 47, в рамках которого сразится с бразильцем Жоакимом Силвой (14-4).
«Бой с Силвой – вынужденная мера. Арман находится в Америке и готовится к своему бою. Было бы неправильно, проделав столько труда, остаться без поединка. Этот бой – реализация контракта и большие риски для самого бойца, находящегося в десятке. Вы прекрасно знаете, что в ММА может случиться всякое. Арман идёт на осознанный риск, берёт бой, чтобы не простаивать и развиваться дальше. Предложения поступали всем топовым бойцам, менеджер разговаривал со всеми. Если бы у кого-то было желание, они бы точно подрались. Царукян ни от кого не отказывался», – приводит слова Торосяна издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян единогласным судейским решением победил казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение от поляка Матеуша Гамрота.
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