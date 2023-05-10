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В команде Царукяна отреагировали на анонс его следующего боя

В команде Царукяна отреагировали на анонс его следующего боя
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Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, прокомментировал анонс его следующего выступления. Напомним, по информации ESPN, россиянин выступит на турнире UFC on ESPN 47, в рамках которого сразится с бразильцем Жоакимом Силвой (14-4).

«Бой с Силвой – вынужденная мера. Арман находится в Америке и готовится к своему бою. Было бы неправильно, проделав столько труда, остаться без поединка. Этот бой – реализация контракта и большие риски для самого бойца, находящегося в десятке. Вы прекрасно знаете, что в ММА может случиться всякое. Арман идёт на осознанный риск, берёт бой, чтобы не простаивать и развиваться дальше. Предложения поступали всем топовым бойцам, менеджер разговаривал со всеми. Если бы у кого-то было желание, они бы точно подрались. Царукян ни от кого не отказывался», – приводит слова Торосяна издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян единогласным судейским решением победил казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение от поляка Матеуша Гамрота.

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