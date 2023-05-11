Хабиб: провели переговоры, скоро Умар Нурмагомедов будет в главном событии UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил, что его брат Умар Нурмагомедов в скором времени выступит в главном событии UFC.
«Сегодня провели серьёзные переговоры. Умар скоро будет в главном событии в UFC», — написал Хабиб.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
Ранее Нурмагомедов сообщил, что готов провести следующий поединок в июне.
Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе в Лас-Вегасе:
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