Белал Мухаммад: скоро рядом с моим именем будет пометка «Чемпион»
Поделиться
Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад, на минувших выходных одержавший победу над бразильцем Гилбертом Бёрнсом в рамках турнира UFC 288, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поддел соотечественника Колби Ковингтона.
«Забавно, что Колби по-прежнему номер два. Можете выдумывать какие угодно цифры – скоро рядом с моим именем будет пометка «Чемпион», — написал Мухаммад.
Напомним, Мухаммад одержал победу единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. После этого президент UFC Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем титульного поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2023
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:49
-
01:11
- 10 мая 2023
-
23:02
-
21:37
-
20:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:11
-
16:42
-
16:35
-
16:06
-
15:37
-
15:19
-
14:42
-
14:33
-
14:28
-
14:12
-
13:58
-
12:54
-
12:45
-
11:56
-
11:41
-
11:26
-
10:20
-
10:05
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
01:21
Партнерский контент