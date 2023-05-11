Белал Мухаммад: скоро рядом с моим именем будет пометка «Чемпион»

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад, на минувших выходных одержавший победу над бразильцем Гилбертом Бёрнсом в рамках турнира UFC 288, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поддел соотечественника Колби Ковингтона.

«Забавно, что Колби по-прежнему номер два. Можете выдумывать какие угодно цифры – скоро рядом с моим именем будет пометка «Чемпион», — написал Мухаммад.

Напомним, Мухаммад одержал победу единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. После этого президент UFC Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем титульного поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.