Диего Лопес: я был уверен, что Евлоев постучит, но русские не любят сдаваться

Бразилец Диего Лопес высказался по поводу поединка с российским непобеждённым бойцом смешанных единоборств, десятым номером рейтинга легчайшего веса UFC Мовсаром Евлоевым.
«Я был близок к победе болевым приёмом. Будь у меня на 20-30 секунд больше, результат мог быть другим. Я чувствовал, как его колено треснуло и растянулось.
Меня удивило, что Евлоев не сдался, но мы знаем, какие эти русские. Они не любят сдаваться, особенно если у них не было поражений до этого. У них сильный характер. Я был уверен, что Мовсар постучит, но он не сделал этого», — приводит слова Лопеса MMAJunkie.
На турнире UFC 288, который прошёл в ночь на 7 мая в Ньюарке, Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом единогласным решением судей.
Всего у Евлоева 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC у россиянина семь побед, все — судейским решением.
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