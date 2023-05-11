Диего Лопес: я был уверен, что Евлоев постучит, но русские не любят сдаваться

Бразилец Диего Лопес высказался по поводу поединка с российским непобеждённым бойцом смешанных единоборств, десятым номером рейтинга легчайшего веса UFC Мовсаром Евлоевым.

«Я был близок к победе болевым приёмом. Будь у меня на 20-30 секунд больше, результат мог быть другим. Я чувствовал, как его колено треснуло и растянулось.

Меня удивило, что Евлоев не сдался, но мы знаем, какие эти русские. Они не любят сдаваться, особенно если у них не было поражений до этого. У них сильный характер. Я был уверен, что Мовсар постучит, но он не сделал этого», — приводит слова Лопеса MMAJunkie.

На турнире UFC 288, который прошёл в ночь на 7 мая в Ньюарке, Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом единогласным решением судей.

Всего у Евлоева 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC у россиянина семь побед, все — судейским решением.