Мухаммад Мокаев анонсировал дату своего следующего поединка в UFC
Поделиться
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором рассказал, когда он проведёт свой следующий поединок.
«Бостон, 19 августа», — написал Мокаев.
В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
Комментарии
- 11 мая 2023
-
12:16
-
12:13
-
11:32
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:49
-
01:11
- 10 мая 2023
-
23:02
-
21:37
-
20:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:11
-
16:42
-
16:35
-
16:06
-
15:37
-
15:19
-
14:42
-
14:33
-
14:28
-
14:12
-
13:58
-
12:54
-
12:45
-
11:56
-
11:41
-
11:26
-
10:20
-
10:05
-
09:53
Партнерский контент