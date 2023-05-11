Мухаммад Мокаев анонсировал дату своего следующего поединка в UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором рассказал, когда он проведёт свой следующий поединок.

«Бостон, 19 августа», — написал Мокаев.

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: