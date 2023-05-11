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Двалишвили: люблю драться, но не хочу бой против Умара Нурмагомедова

Двалишвили: люблю драться, но не хочу бой против Умара Нурмагомедова
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил своё нежелание драться с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Когда я подерусь в следующий раз? Это зависит от соперника. Если мне дадут Кори Сэндхагена или Генри Сехудо, то я буду готов драться даже через боль на следующей неделе. Мне будет плевать на операцию, которую я должен сделать. Эти бои меня привлекают. Эти парня стоят высоко в рейтинге.

Я люблю драться, но не хочу получить бой против Умара Нурмагомедова. Он 11-й номер. Этот поединок меня не волнует, ведь Умар не заслужил его. Я заслужил оппонента, который в рейтинге стоит гораздо выше. Я в UFC уже больше пяти лет, у меня 11 боёв. Всякий раз, когда мне предлагали соперника, я соглашался, кто бы им ни был», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

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