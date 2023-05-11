Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл: слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться

Джамал Хилл: слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался по поводу слов соотечественника Джона Джонса о том, что он может завершить свою карьеру после боя со Стипе Миочичем.

«Меня это немного разочаровывает, потому что это вызов, которого я хочу. Но если это то, чего он хочет для своей жизни, своего наследия и тому подобных вещей, и именно здесь он чувствует, что хочет поставить точку, то это вызывает ещё большее уважение к нему. Я не собираюсь просить большего. Он многое нам дал. Он дал нам несколько отличных боёв, несколько отличных уроков, из которых мы можем извлечь уроки.

Если он решит уйти, то я просто сниму шляпу перед ним. Он этого заслуживает», — приводит слова Хилла MMA Junkie.

Материалы по теме
«Я выбью из него всё дерьмо». Хилл высказался о поединке с Прохазкой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023