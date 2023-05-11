Джамал Хилл: слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался по поводу слов соотечественника Джона Джонса о том, что он может завершить свою карьеру после боя со Стипе Миочичем.
«Меня это немного разочаровывает, потому что это вызов, которого я хочу. Но если это то, чего он хочет для своей жизни, своего наследия и тому подобных вещей, и именно здесь он чувствует, что хочет поставить точку, то это вызывает ещё большее уважение к нему. Я не собираюсь просить большего. Он многое нам дал. Он дал нам несколько отличных боёв, несколько отличных уроков, из которых мы можем извлечь уроки.
Если он решит уйти, то я просто сниму шляпу перед ним. Он этого заслуживает», — приводит слова Хилла MMA Junkie.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2023
-
13:44
-
13:12
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:32
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:49
-
01:11
- 10 мая 2023
-
23:02
-
21:37
-
20:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:11
-
16:42
-
16:35
-
16:06
-
15:37
-
15:19
-
14:42
-
14:33
-
14:28
-
14:12
-
13:58
-
12:54
-
12:45
-
11:56
-
11:41
-
11:26
Партнерский контент