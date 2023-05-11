Джамал Хилл: слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался по поводу слов соотечественника Джона Джонса о том, что он может завершить свою карьеру после боя со Стипе Миочичем.

«Меня это немного разочаровывает, потому что это вызов, которого я хочу. Но если это то, чего он хочет для своей жизни, своего наследия и тому подобных вещей, и именно здесь он чувствует, что хочет поставить точку, то это вызывает ещё большее уважение к нему. Я не собираюсь просить большего. Он многое нам дал. Он дал нам несколько отличных боёв, несколько отличных уроков, из которых мы можем извлечь уроки.

Если он решит уйти, то я просто сниму шляпу перед ним. Он этого заслуживает», — приводит слова Хилла MMA Junkie.