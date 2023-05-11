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Абдель-Азиз — Ковингтону: ты смолчал только тогда, когда Камару сломал тебе челюсть

Абдель-Азиз — Ковингтону: ты смолчал только тогда, когда Камару сломал тебе челюсть
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Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, обратился к американцу Колби Ковингтону, который ранее заявлял о том, что поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе станет лёгким для него.

«Эй, в прошлый раз, когда тебя ударили по лицу в очереди в буфет, ты и твой друг выдвинули обвинения. Когда тебя ударил Вердум, ты опять начал жаловаться. Единственный раз, когда ты не выдвинул обвинения, это когда Камару сломал тебе челюсть», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Ислам Махачев провёл в профессиональных смешанных единоборствах 25 поединков и выиграл 24 боя. Единственное поражение россиянин потерпел от Адриано Мартинса в октябре 2015 года.

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