Гилберт Бёрнс рассказал о травмах, которые получил в бою с Белалом Мухаммадом

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал о травмах, которые он получил во время поединка с Белалом Мухаммадом.

«У меня травма акромиально-ключичного сустава, разрыв мышцы, а также растяжение шеи. Но всё это не так страшно. Ничего серьёзного. Слава богу, мне не нужна операция.

Большую часть времени сплю. На данный момент ничего не болит, потому что я принимаю много лекарств. Восстановление займёт от двух до трёх месяцев. Первые три недели я должен много отдыхать. Я не думаю, что у меня будут занятия физкультурой», — сказал Бёрнс на своём YouTube-канале.

Напомним, Мухаммад победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, после чего президент организации Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем боя Эдвардс – Ковингтон.