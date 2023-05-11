Кормье: Хабиб бы не стал тем, кем он является сейчас, если бы не Конор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Каким бы крутым ни был Хабиб Нурмагомедов, он не был тем Хабибом, которого мы знаем сегодня, с 30 миллионами подписчиков в соцсетях, если бы не победил Конора Макгрегора», — приводит слова Кормье Yahoo Sports.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: