Кормье считает, что Стерлингу предложат контракт на бой с О’Мэлли через три-четыре месяца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что второй номер UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли скоро получит бой с действующим чемпионом UFC в этой категории Алджамейном Стерлингом.
«Для меня в этом противостоянии интересны два момента. Похоже, О’Мэлли очень уверен в себе в возможном бою со Стерлингом. А почему бы и нет? Он прошёл проверку боем с Петром Яном. Однако тут важно то, что Шон — крупный боец, ведь Стерлинг — один из самых больших в этой категории, да и очень высок.
Во-вторых, О’Мэлли продолжает утверждать, что бой состоится намного раньше, чем все ожидают. Он знает что-то? Уже сгоняет ведь, потому что готовится к поединку? Мне кажется, пройдёт три-четыре месяца и Алджамейн получит контракт на бой с Шоном», — приводит слова Кормье BJ Penn.
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