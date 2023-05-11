RCC снимает короткометражный фильм в стиле «Матрицы» для боя Штыркова и Романкевича

Пресс-служба Russian Cagefighting Championship (RCC) анонсировала показ короткометражного фильма в стиле «Матрицы» перед боем между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем на предстоящем турнире «Бойцовского месяца RCC» в Екатеринбурге.

Фото: RCC

Фото: RCC

Заключительный турнир «Бойцовского месяца RCC» состоится 13 мая в столице Урала. На многотысячной арене «Уралец» пройдёт международное шоу по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 15.

Главным событием станет встреча топовых бойцов из России и Беларуси Ивана Штыркова и Петра Романкевича. Уральский Халк дебютирует в кикбоксинге против двукратного обладателя Кубка мира. Специально для этого поединка команда RCC снимает игровой короткометражный фильм в стиле культового фильма «Матрица». Сюжет будет построен на выборе между смешанными единоборствами и кикбоксингом.

Презентация фильма состоится во время турнира, за несколько минут до выхода бойцов в клетку. Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR.