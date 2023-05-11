Стали известны соперник и дата следующего боя Дамира Исмагулова в UFC
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Казахстанский легковес Дамир Исмагулов, ранее объявивший о завершении карьеры, 1 июля 2023 года выступит на турнире UFC Fight Night, который пройдёт на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Соперником 32-летнего спортсмена станет Грант Доусон.
Дамир Исмагулов (24-2 ММА, 5-1 UFC) подумывал о завершении карьеры после своего первого поражения в октагоне от Армана Царукяна в декабре прошлого года на турнире UFC Fight Night 216, но 32-летнему бойцу не потребовалось много времени, чтобы вернуться к боям. До неудачи у Исмагулова была победная серия из 19 боёв, включая победы над Гурамом Кутателадзе и Тиаго Мойзесом.
Грант Доусон (19-1-1 ММА, 7-0-1 UFC), который сейчас тренируется вне American Top Team, непобедим в UFC.
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