Смит — о российских бойцах: непроницаемые, другие на ментальном уровне

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит рассказал о своём отношении к российским бойцам ММА.
«Амагов — пугающий парень, очень. Бой с ним начался неплохо, но… Пожалуй, один из тех случаев, когда соперника тяжело сбить. Кстати, считаю, что это чисто российская тема. Возможно, тут дело в ваших культурных особенностях, но российские бойцы абсолютно другие на ментальном уровне. Их невозможно сбить с плана, отвлечь, они непроницаемые. Они не поддаются эмоциям, следуют планам — идеальный вариант для ММА.
Я не знал, как вывести Адлана из равновесия, как поломать игру, а потом и вовсе получил тяжёлый удар, который совершенно не видел. Мы рубились, и тут прилетает этот мощный выстрел из ниоткуда. К слову, я так и не победил ни одного российского бойца, хотя у меня было два боя с ними. Скажите русским бойцам, чтобы оставили меня в покое (смеётся)», — сказал Смит в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ушатайка».
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