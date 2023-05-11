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Гилберт Бёрнс рассказал, что часто задумывается о завершении карьеры

Гилберт Бёрнс рассказал, что часто задумывается о завершении карьеры
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс вспомнил свой бой с Белалом Мухаммадом и рассказал, что часто задумывается о завершении карьеры. В июле спортсмену исполнится 37 лет.

«Был трудный бой. Я просто пытался понять, что могу сделать. Настоящая битва, в которую я вложил огромный объём работы. Тренер поддерживал меня, но я часто думаю о завершении карьеры. Не ушёл, но такие мысли были. Это битва характеров. Я следил за углом Белала. Был уверен, что он не уложит меня», — сказал Бёрнс в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, Мухаммад победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, после чего президент организации Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем боя Эдвардс – Ковингтон.

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