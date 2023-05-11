Смит — о Чечне: родственники приглашали в гости, но отказался. Страшно
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Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит рассказал о своих знаниях о Чечне.
«Какие знаю российские города, кроме Москвы? Мачеха моей жены – из Чечни. Поэтому я знаю немного про её окрестности. И… пожалуй, что всё (смеётся). Москва и Чечня. Я знаю только эти два города. Чеченские родственники приглашали меня в гости, но я отказался. Страшно (смеётся). Не знаю, но как-то отпугивает. Я ведь ещё дрался с парнем из Чечни Адланом Амаговым… Наслушался разных историй про него, это просто безумие. Так что я не очень подхожу для всего этого (смеётся)», — сказал Смит в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ушатайка».
Ранее Смит рассказал, что российские бойцы «абсолютно другие на ментальном уровне».
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