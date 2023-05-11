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Ванзант: пишут, что не могу уместиться в дверь. Да, я набрала, но и стала сильнее

Ванзант: пишут, что не могу уместиться в дверь. Да, я набрала, но и стала сильнее
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Экс-боец UFC Пейдж Ванзант ответила критикам, которые заполонили её YouTube-канал.

«Да, действительно набрала вес, наверное, около 10 кг, но ведь я стала сильнее, набрала мышечную массу и получила массу наслаждения. Вижу комментарии на своём канале, где мне пишут, что я беременна, стала жирной, толстой и вообще не могу уместиться в дверь. Всегда помню об одной фразе: «Счастливые люди не ненавидят, а ненавистники несчастливы».

Продолжайте оставлять комментарии, вы только развиваете популярность моего канала. Даю слово, что с этого дня вы будете видеть и узнавать меня настоящую. Пожалуй, это самая счастливая версия меня, которая когда-либо существовала. Соцсети никогда не станут реальностью, но я буду стараться выглядеть лучше», — написала Ванзант в соцсетях.

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