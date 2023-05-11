Бой дос Аньоса и Висенте Луке перенесли на август

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Рафаэль дос Аньос, который должен был провести бой со своим соотечественником Висенте Луке на турнире серии UFC Fight Night 15 июля, сразится с ним 12 августа. Об этом сообщает MMA Fighting.
Поединок пройдёт в полусреднем весе и должен был стать главным событием вечера. Причины переноса боя не сообщаются. Теперь турнир возглавит бой между Холли Холм и Майрой Силвой.
Рафаэль дос Аньос в последнем поединке выиграл сабмишеном у Брайана Барберены в полусреднем весе. До этого экс-чемпион досрочно проиграл Рафаэлю Физиеву. Бразилец располагается на девятой строчке в рейтинге лёгкого дивизиона UFC.
Висенте Луке, в свою очередь, занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса. Сейчас бразилец идёт на серии из двух поражений, проиграв Белалу Мухаммаду единогласным решением судей и Джеффу Нилу нокаутом.
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