Бой дос Аньоса и Висенте Луке перенесли на август

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Рафаэль дос Аньос, который должен был провести бой со своим соотечественником Висенте Луке на турнире серии UFC Fight Night 15 июля, сразится с ним 12 августа. Об этом сообщает MMA Fighting.

Поединок пройдёт в полусреднем весе и должен был стать главным событием вечера. Причины переноса боя не сообщаются. Теперь турнир возглавит бой между Холли Холм и Майрой Силвой.

Рафаэль дос Аньос в последнем поединке выиграл сабмишеном у Брайана Барберены в полусреднем весе. До этого экс-чемпион досрочно проиграл Рафаэлю Физиеву. Бразилец располагается на девятой строчке в рейтинге лёгкого дивизиона UFC.

Висенте Луке, в свою очередь, занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса. Сейчас бразилец идёт на серии из двух поражений, проиграв Белалу Мухаммаду единогласным решением судей и Джеффу Нилу нокаутом.