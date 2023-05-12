Объявлены участники главного боя июльского UFC Fight Night в Лондоне

Бой англичанина Тома Аспиналла и поляка Марчина Тыбуры станет главным на UFC Fight Night в Лондоне 22 июля, сообщает ESPN со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.
Аспиналл впервые выступит на O2 Арене спустя год после того, как потерпел быстрое поражение техническим нокаутом в поединке с американцем Кёртисом Блейдсом. Бой продолжался всего 15 секунд, поскольку англичанин получил травму колена, из-за которой с тех пор не выступал.
«Я сильно скучал по боям и очень рад вернуться к работе», — написал 30-летний Аспиналл в одной из социальных сетей.
Англичанин провёл за карьеру 15 поединков в смешанных единоборствах (12 побед и три поражения). Тыбура выиграл два своих последних боя после проигрыша россиянину Александру Романову в октябре 2021 года. За свою карьеру он одержал 24 победы и потерпел семь поражений.
Аспиналл и Тыбура занимают пятое и десятое места в рейтинге UFC среди тяжеловесов.
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