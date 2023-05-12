Ковингтон: хочу трилогию с Усманом, в первый раз ему повезло с подставными судьями
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон заявил, что заслужил право на трилогию с Камару Усманом, в поединках с которым он два раза проигрывал. В первом бою, который прошёл в декабре 2019 года, Усман победил техническим нокаутом в пятом раунде. Во втором противостоянии, состоявшемся в 2021-м, Камару выиграл единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
«Определённо, я хочу третьего боя. Сейчас счёт в серии 1-1. В первый раз ему повезло с подставными судьями. Это было ужасно. Ранняя остановка, запрещённый удар, тычки в глаза. Он несколько раз жульничал. Во втором бою я победил его, взяв три раунда против его двух», — сказал Ковингтон на канале LowKick MMA в YouTube.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
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