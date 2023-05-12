Результаты взвешивания участников турнира RCC 15 с главным боем Штырков — Романкевич

13 мая в Екатеринбурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам RCC 13, в главном событии которого сразятся известный боец ММА Иван Штырков и белорусский кикбоксёр Пётр Романкевич. Поединок пройдёт по правилам кикбоксинга.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания всех участников спортивного мероприятия.
1-я ПАРА71,15 кг | Дмитриев Дмитрий (1-0), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
71,45 кг | Амирхан Зоидов (10-6), Боевой орёл — Импульс, команда Vorukh Team, Оренбург, Россия
2-я ПАРА 3 р. по 5 мин., 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,25 кг | Новиков Александр (1-1), Один на Один, Барнаул, Россия
77,55 кг | Пшебельский Богдан (0-1), БК Спарта, Щучинск, Казахстан
3-я ПАРА 3 р. по 5 мин., до 65,8 кг | Профессиональный ММА
66,1 кг | Трескин Александр (4-2), Рать, Прокопьевск, Россия
66,05 кг | Кунакбиев Умар (6-2), Хасаюрт, Россия
4-я ПАРА 3 р. по 5 мин., до 83,9 кг | Профессиональный ММА
84,20 кг | Лылов Максим (4-0), Академия Единоборств РМК, Екатеринбург, Россия
83,80 кг | Туганбаев Жакып (8-2), Горец, Бишкек, Кыргыстан
5-я ПАРА 3 р. по 3 мин., до 91 кг | Профессиональный кикбоксинг
90,55 кг | Козлов Никита (15-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
88,40 кг | Джонс Густаво (25-3), GZ Fight Management, Форталеза, Бразилия
6-я ПАРА 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА
70,70 кг | Кузьминых Владимир (10-6), файтинг спорт артс ФСА, Москва, Россия
71,90 кг | Сулимов Денис (5-2), FERRUM, Челябинск, Россия
7-я ПАРА 3 р. по 3 мин., до 98 кг | Профессиональный кикбоксинг
97,75 кг | Смирнов Арсений (5-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
97,95 кг | Асылжан Бакытжанулы (дебют), Fighting alliance Almaty, Алматы, Казахстан
8-я ПАРА 3 р. по 5 мин., 61,2 кг | Профессиональный ММА
61,95 кг | Лаврентьев Денис (12-2), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
62 кг | Эдуардо Дантас (23-7), Team Nova Uniao, Рио де Жанейро, Бразилия
9-я ПАРА 3 р. по 3 мин., 70 кг | Профессиональный кикбоксинг
70.65 кг | Семёнов Василий (20-3), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
70.75 кг | Акопян Жора (26-3), Gridin Gym, Минск, Беларусь
10-я ПАРА 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,45 кг | Хамзин Ильяс (11-2), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
77,15 кг | Магнус Келли (17-4), Infinity rox bjj, Натал, Бразилия
11-я ПАРА 3 р. по 3 мин., до 100 кг | Профессиональный кикбоксинг
100,15 кг | Штырков Иван (дебют), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия
100,05 кг | Романкевич Пётр (32-5), Минск, Беларусь.
Дацик ответил Штыркову на критику:
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