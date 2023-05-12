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Россиянин Шумков завоевал бронзу ЧМ по боксу, уступив французу Умиа в полуфинале

Россиянин Шумков завоевал бронзу ЧМ по боксу, уступив французу Умиа в полуфинале
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился полуфинальный поединок чемпионата мира по боксу. Россиянин Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, встречался с представителем Франции Софьяном Умиа и проиграл ему, не сумев выйти в финал соревнований. Таким образом, Шумков завоевал бронзовую награду.

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям соревнований достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Ранее полуфинальные поединки уже провели два россиянина — Эдмонд Худоян и Дмитрий Двали. Оба в них уступили, также став бронзовыми медалистами.

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