Соннен: Сехудо хотел завершить карьеру после поражения от Стерлинга, но передумал

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен предположил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо собирался завершить карьеру после поражения в поединке с Алджамейном Стерлингом. Сразу после победы Стерлинга в октагон вышел Шон О’Мэлли, устроив перепалку с победителем.
«Он собирался завершить карьеру. Когда он снял перчатки, то был к этому готов. В тот момент он наблюдал, как один боец надел чемпионский пояс, а другой заводил болельщиков. В тот момент он думал: «Я хочу всего этого». Если бы слово ему дали пораньше, он бы объявил о завершении карьеры. Но к нему подошли слишком поздно, и он передумал», — сказал Соннен на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
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