Шарабутдин Атаев высказался о выходе в финал ЧМ по боксу — 2023

Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, прокомментировал победу, одержанную в полуфинальном поединке чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Соперником Шарабутдина был представитель Мексики Рохелио Ромеро. Атаев победил его единогласным решением судей.

«Очень положительные эмоции, вышел в финал чемпионата мира. Завтра будет принципиальный реванш. На прошлом чемпионате я проиграл этому парню, сейчас у нас счёт 1-1. Надо уже точку поставить и выиграть», — сказал Атаев после боя.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России принимает в нём участие с национальной символикой. Ранее в финал вышел ещё один россиянин – Муслим Гаджимагомедов.