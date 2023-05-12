Макгрегор грубо толкнул Чендлера в лицо во время битвы взглядов

Пресс-служба UFC поделилась тизером нового сезона The Ultimate Fighter. На кадрах показан инцидент, который случился во время дуэли взглядов между бывшим чемпионом промоушена, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. В один из моментов Макгрегор жёстко оттолкнул оппонента, попав ему руками по лицу.

Толчок в лицо будет в конце видео.

Посмотреть видео можно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Чендлер в последнем поединке встречался также с Порье и тоже проиграл ему. Это произошло в ноябре прошлого года.