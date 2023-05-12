«Не ощутил». Чендлер — о толчке в лицо от Макгрегора во время стердауна
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Американский боец UFC Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вкратце высказался по поводу толчка в лицо, который получил от бывшего чемпиона промоушена Даны Уайта Конора Макгрегора. Инцидент случился во время битвы взглядов на съёмках реалити-шоу The Ultimate Fighter.
«Не ощутил», — написал Чендлер.
Посмотреть видео можно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видеозапись принадлежат UFC.
Напомним, на The Ultimate Fighter команды Макгрегора и Чендлера будут противостоять друг другу. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Для Конора бой с Майклом будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье.
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