«Не ощутил». Чендлер — о толчке в лицо от Макгрегора во время стердауна

Американский боец UFC Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вкратце высказался по поводу толчка в лицо, который получил от бывшего чемпиона промоушена Даны Уайта Конора Макгрегора. Инцидент случился во время битвы взглядов на съёмках реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«Не ощутил», — написал Чендлер.

Посмотреть видео можно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видеозапись принадлежат UFC.

Напомним, на The Ultimate Fighter команды Макгрегора и Чендлера будут противостоять друг другу. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Для Конора бой с Майклом будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье.