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Мераб Двалишвили дебютирует в качестве комментатора на ближайшем турнире UFC

Мераб Двалишвили дебютирует в качестве комментатора на ближайшем турнире UFC
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Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили дебютирует в качестве комментатора на предстоящем турнире UFC Шарлотт, сообщает Sportskeeda.

Двалишвили будет комментировать соревнования на грузинском телевидении.

Турнир UFC Шарлотт, или UFC on ABC 5, пройдёт 13 мая в Шарлотт (США). Главным событием вечера станет поединок в тяжёлой весовой категории между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой. В соглавном событии сразятся Джонни Уокер и Энтони Смит.

Мераб Двалишвили свой последний поединок провёл в марте этого года с экс-чемпионом легчайшего веса Петром Яном и одержал победу единогласным решением судей. Всего у Двалишвили 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.

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