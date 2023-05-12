Мераб Двалишвили дебютирует в качестве комментатора на ближайшем турнире UFC

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили дебютирует в качестве комментатора на предстоящем турнире UFC Шарлотт, сообщает Sportskeeda.

Двалишвили будет комментировать соревнования на грузинском телевидении.

Турнир UFC Шарлотт, или UFC on ABC 5, пройдёт 13 мая в Шарлотт (США). Главным событием вечера станет поединок в тяжёлой весовой категории между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой. В соглавном событии сразятся Джонни Уокер и Энтони Смит.

Мераб Двалишвили свой последний поединок провёл в марте этого года с экс-чемпионом легчайшего веса Петром Яном и одержал победу единогласным решением судей. Всего у Двалишвили 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.