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Хайбулаев получил нового соперника на турнире PFL 4

Хайбулаев получил нового соперника на турнире PFL 4
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Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев, выступающий в полулёгком дивизионе PFL, получил нового соперника на турнире PFL 4: 2023 Regular Season, который пройдёт 8 июня.

Хайбулаев изначально должен был встретиться с Даниэлем Торресом, однако по неназванным причинам австриец снялся с поединка. Теперь российский боец получил в соперники американца Тайлера Даймонда.

Мовлид Хайбулаев свой последний поединок провёл в апреле этого года в рамках турнира PFL 1 и одержал победу над Риоджи Кудо единогласным решением судей. Всего у 32-летнего россиянина 20 побед и ни одного поражения в ММА.

Тайлер Даймонд не выступал с июня 2021 года, когда он проиграл Брендану Локнейну решением большинства судей. Всего у американца 13 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

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