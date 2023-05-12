Хайбулаев получил нового соперника на турнире PFL 4

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев, выступающий в полулёгком дивизионе PFL, получил нового соперника на турнире PFL 4: 2023 Regular Season, который пройдёт 8 июня.
Хайбулаев изначально должен был встретиться с Даниэлем Торресом, однако по неназванным причинам австриец снялся с поединка. Теперь российский боец получил в соперники американца Тайлера Даймонда.
Мовлид Хайбулаев свой последний поединок провёл в апреле этого года в рамках турнира PFL 1 и одержал победу над Риоджи Кудо единогласным решением судей. Всего у 32-летнего россиянина 20 побед и ни одного поражения в ММА.
Тайлер Даймонд не выступал с июня 2021 года, когда он проиграл Брендану Локнейну решением большинства судей. Всего у американца 13 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
- 12 мая 2023
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
20:17
-
19:45
-
18:53
-
18:40
-
18:10
-
17:36
-
16:57
-
16:52
-
16:32
-
16:00
-
15:29
-
15:11
-
14:52
-
14:31
-
13:30
-
13:13
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:20
-
11:56
-
11:39
-
10:55
-
10:17
-
10:06
-
09:44
-
09:14
-
01:32
-
00:06
- 11 мая 2023
-
22:38
-
21:50
-
21:22