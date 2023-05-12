Шон О’Мэлли: я вышел и побил Петра Яна — это было грандиозно

Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли отреагировал на сравнения с британским проспектом Пэдди Пимблеттом и вспомнил о победе над Петром Яном.
«Я вышел в октагон и побил Петра Яна — это было грандиозно. Особенно для тех, кто считал меня легкомысленным парнем. Я прославился тем, что нокаутировал людей и не был известен до прихода в UFC. В итоге меня прославили мои навыки, вот наша разница с Пимблеттом. Я не знаю Пэдди лично, не знаю, как он живёт, но лично я живу спортом. Да, я курю, тусуюсь, но это малая часть того, что я делаю», — сказал О’Мэлли в интервью Брендану Шаубу.
Шон О’Мэлли одержал 16 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В следующем бою он может встретиться с действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
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