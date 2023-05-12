«Будут большие новости». Икрам Алискеров сообщил, когда вернётся в октагон

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, дебютировавший в UFC в прошлые выходные, рассказал о том, что уже получил контракт на следующий бой.
В дебютном поединке в организации Алискеров выиграл нокаутом у Фила Хоуса. Всего у россиянина 14 побед при одном поражении в ММА.
«Мне уже бой дали, но это пока чуть в секрете буду держать. Это не Бо Никал, соперник покруче, скоро будет официальный анонс, будет интересный бой, всем понравится. Могу сказать, что соперник ближе к чемпионскому уровню, топ-5, топ-10. Очень сильный пацан, средний вес. Я вышел из клетки, ко мне подошёл Али Абдель-Азиз и сказал, что предлагают бой. Я прилетел в Турцию, у меня уже пропущенные звонки от него, от тренера, говорят, что всё ок. Контракт отправили на почту, так что 29 июля. Нет, это не Хамзат Чимаев», — цитирует Алискерова «Матч ТВ».
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